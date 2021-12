Cessione Salernitana: nessuna trattativa in corso. Serie A a rischio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A in caso di mancata Cessione del club entro la fine del 2021. Le ultime La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A in caso di mancata Cessione del club entro la fine del 2021. Le ultime notizie, secondo quanto riportato dall’Ansa, non sono confortevoli per i tifosi. I trustee Melior Trust e Wildar Trust non hanno perfezionato alcun passaggio di quote ai nuovi acquirenti e, al momento, non ci sarebbero trattative in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Larischia l’esclusione dallaA in caso di mancatadel club entro la fine del 2021. Le ultime Larischia l’esclusione dallaA in caso di mancatadel club entro la fine del 2021. Le ultime notizie, secondo quanto riportato dall’Ansa, non sono confortevoli per i tifosi. I trustee Melior Trust e Wildar Trust non hanno perfezionato alcun passaggio di quote ai nuovi acquirenti e, al momento, non ci sarebbero trattative in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

