Caduta libera sbarca in prima serata con il format Campionissimi

Da giovedì 16 dicembre il game show Caduta libera sbarca nella prima serata di Canale 5 con quattro puntate speciali. Gerry Scotti terrà dunque compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutto il periodo natalizio con il format Caduta libera Campionissimi, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. In ciascuna puntata il protagonista sarà un super campione, scelto tra tutte e 10 le edizioni di Caduta libera, che affronterà altri 8 campioni del passato più 2 personaggi famosi. Non mancheranno nemmeno gli ospiti speciali, chiamati a intrattenere i telespettatori da casa con musica e siparietti comici.

