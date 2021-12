Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2021. Solo un podio per Dorothea Wierer dove Tiril Eckhoff è regina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Annecy-Le Grand Bornand è un palcoscenico su cui la Coppa del Mondo di Biathlon ha recitato di rado. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto la località francese ha fatto il proprio ingresso il calendario un decennio orsono. In seconda istanza è riuscita a entrare in pianta stabile nel “giro” del massimo circuito Solo dal 2019. Infine, le cancellazioni tormentano l’impianto. Il poligono dell’Alta Savoia avrebbe dovuto organizzare per la prima volta una tappa nel 2011, quando però fu costretta ad alzare bandiera bianca a causa della mancanza di neve. Ha pertanto dovuto aspettare il dicembre 2013 per effettuare il suo esordio effettivo. Da quel momento, il borgo savoiardo ha organizzato competizioni di primo livello nel 2017 e nel 2019, rinunciando nuovamente nel 2020 a causa delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Annecy-Leè un palcoscenico su cui ladeldiha recitato di rado. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto la località francese ha fatto il proprio ingresso il calendario un decennio orsono. In seconda istanza è riuscita a entrare in pianta stabile nel “giro” del massimo circuitodal 2019. Infine, le cancellazioni tormentano l’impianto. Il poligono dell’Alta Savoia avrebbe dovuto organizzare per la prima volta una tappa nel 2011, quando però fu costretta ad alzare bandiera bianca a causa della mancanza di neve. Ha pertanto dovuto aspettare il dicembre 2013 per effettuare il suo esordio effettivo. Da quel momento, il borgo savoiardo ha organizzato competizioni di primo livello nel 2017 e nel 2019, rinunciando nuovamente nel 2020 a causa delle ...

