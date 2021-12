Auto: Csp, 2022 ancora difficile, 1,5 mln immatricolazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 2021 le immatricolazioni di Auto in Italia toccheranno quota 1.460.000 con un calo del 23,8% sul 2019 e una modestissima crescita sul 2020 (5,7%). Le cose non miglioreranno neppure nel 2022 che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 2021 lediin Italia toccheranno quota 1.460.000 con un calo del 23,8% sul 2019 e una modestissima crescita sul 2020 (5,7%). Le cose non miglioreranno neppure nelche si ...

