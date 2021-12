1000 idee per realizzare decorazioni con la frutta secca, bacche e bucce (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Amate la natura e desiderate realizzare qualcosa di veramente unico per addobbare la vostra casa, in occasione delle festività natalizie? Ecco alcuni esempi tutti da copiare. 1.Albero di Natale Se non volete decorare il vostro albero di Natale con le solite palline di plastica, potete optare per addobbarlo con delle fette di arancia essiccate. Si abbineranno perfettamente a delle ghirlande di colore rosso. Fonte immagine 2.Corona: idea numero 1 Arance intere, stecche di cannella, pigne e rami di abete questa ghirlanda è davvero molto green. Fonte immagine 3.Corona: idea numero 2 Questa corona, è stata fatta interamente con delle noci intere ed è stata decorata con delle stelle e delle grosse perle. Fonte immagini 4.Corona: idea numero 3 A seconda dei materiali naturali che avete a disposizione, potete creare delle coroncine davvero molto belle. Fonte ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Amate la natura e desideratequalcosa di veramente unico per addobbare la vostra casa, in occasione delle festività natalizie? Ecco alcuni esempi tutti da copiare. 1.Albero di Natale Se non volete decorare il vostro albero di Natale con le solite palline di plastica, potete optare per addobbarlo con delle fette di arancia essiccate. Si abbineranno perfettamente a delle ghirlande di colore rosso. Fonte immagine 2.Corona: idea numero 1 Arance intere, stecche di cannella, pigne e rami di abete questa ghirlanda è davvero molto green. Fonte immagine 3.Corona: idea numero 2 Questa corona, è stata fatta interamente con delle noci intere ed è stata decorata con delle stelle e delle grosse perle. Fonte immagini 4.Corona: idea numero 3 A seconda dei materiali naturali che avete a disposizione, potete creare delle coroncine davvero molto belle. Fonte ...

Advertising

odalysio : RT @lordruthven74: S0l3il: io in realtà ero la sua autrice, lui prendeva le mie idee e le usava E mentre spara 'sta minchiata parte Aldo a… - Spettegulesss1 : RT @lordruthven74: S0l3il: io in realtà ero la sua autrice, lui prendeva le mie idee e le usava E mentre spara 'sta minchiata parte Aldo a… - SilviaSiza56 : RT @lordruthven74: S0l3il: io in realtà ero la sua autrice, lui prendeva le mie idee e le usava E mentre spara 'sta minchiata parte Aldo a… - Azzurra______ : RT @lordruthven74: S0l3il: io in realtà ero la sua autrice, lui prendeva le mie idee e le usava E mentre spara 'sta minchiata parte Aldo a… - lordruthven74 : S0l3il: io in realtà ero la sua autrice, lui prendeva le mie idee e le usava E mentre spara 'sta minchiata parte A… -