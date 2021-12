VIDEO: Maryse prende a schiaffi The Miz, sorprendente risvolto a Raw (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua l’appassionante saga di confronti tra Edge e The Miz a Raw. I due veterani si sono sfidati, non solo a parole, anche questa sera, con un sorprendente risvolto finale. Miz ha cominciato il suo promo dicendo di essere degno della Hall of Fame almeno quanto Edge. Il confronto con Edge I due si sono scontrati verbalmente con la loro solita pungente efficacia finché non si è arrivati a menare le mani. In questo frangente Miz è stato furbo e spietato come al solito, frapponendo la moglie Maryse alla spear di Edge. L’hall of famer canadese è riuscito a fermarsi in tempo prima di colpire l’incolpevole Maryse ma questa esitazione gli è stata fatale dato che a quel punto Miz gli ha rifilato la sua Skull Crushing Finale. Uno schiaffo che fa male Dopo il parapiglia Miz ha preso la mano di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua l’appassionante saga di confronti tra Edge e The Miz a Raw. I due veterani si sono sfidati, non solo a parole, anche questa sera, con un sorntefinale. Miz ha cominciato il suo promo dicendo di essere degno della Hall of Fame almeno quanto Edge. Il confronto con Edge I due si sono scontrati verbalmente con la loro solita pungente efficacia finché non si è arrivati a menare le mani. In questo frangente Miz è stato furbo e spietato come al solito, frapponendo la mogliealla spear di Edge. L’hall of famer canadese è riuscito a fermarsi in tempo prima di colpire l’incolpevolema questa esitazione gli è stata fatale dato che a quel punto Miz gli ha rifilato la sua Skull Crushing Finale. Uno schiaffo che fa male Dopo il parapiglia Miz ha preso la mano di ...

