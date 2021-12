Trieste e la sua scontrosa grazia (Di martedì 14 dicembre 2021) Dalla classifica delle città più dimenticate d’Italia, alla numero uno per qualità di vita. Trieste è fatta così: sa stupirti da un momento all’altro. Senza preavviso. Dei contrasti che convivono, ha fatto da sempre la sua cifra. Da poco turistica che era, a destinazione da scoprire ad uso e consumo dei globe trotter che si taggano nei caffè storici che richiamano l’Austria-Ungheria, fino ai numeri uno dell’outdoor di tutta Europa, che ogni anno si danno appuntamento, in gennaio, per la Corsa della Bora. Una scoperta, per molti. Eppure Trieste è immutata nel fascino da quando era il centro di scambi come affaccio sul mare dell’Impero: bisognava soltanto che qualcuno se ne accorgesse. Materia prima di un melting pot culturale fin dall’anno mille, con quattro mandati di un sindaco visionario come Roberto di Piazza, è diventata un gioiello, sorpassando a ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) Dalla classifica delle città più dimenticate d’Italia, alla numero uno per qualità di vita.è fatta così: sa stupirti da un momento all’altro. Senza preavviso. Dei contrasti che convivono, ha fatto da sempre la sua cifra. Da poco turistica che era, a destinazione da scoprire ad uso e consumo dei globe trotter che si taggano nei caffè storici che richiamano l’Austria-Ungheria, fino ai numeri uno dell’outdoor di tutta Europa, che ogni anno si danno appuntamento, in gennaio, per la Corsa della Bora. Una scoperta, per molti. Eppureè immutata nel fascino da quando era il centro di scambi come affaccio sul mare dell’Impero: bisognava soltanto che qualcuno se ne accorgesse. Materia prima di un melting pot culturale fin dall’anno mille, con quattro mandati di un sindaco visionario come Roberto di Piazza, è diventata un gioiello, sorpassando a ...

