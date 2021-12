Talco neonati | facciamo chiarezza su sicurezza | uso e tipologie

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 14 dicembre 2021) Da sempre utilizzato per tenere la pelle deiasciutta e profumata soprattutto dopo il cambio del pannolino e il bagnetto, ilnella sua formulazione in polvere non è vietato, anche se è stato di recente collegato all’insorgenza di alcune patologie tumorali causate dall’inalazione della polvere. Per evitare conseguenze per la salute del bebè sono consigliate altre formule che non contengano al loro interno ingredienti nocivi alla salute come illiquido, un’emulsione con le stesse proprietà assorbenti del classico boro, ma che non comporta rischi per i bambini. Scopriamo come usare ilsulla pelle deie lemigliori da acquistare direttamente online. A cosa serve ilper? Usato ...