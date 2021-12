Soleil bacia Alex con la lingua al GF Vip, ma è una vendetta: “È finto, come lo sei stato con me” (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Soleil ha consumato la sua “vendetta” nella casa del GF Vip contro Alex Belli. La ragazza, di punto in bianco, gli ha dato un bacio con la lingua in giardino davanti gli occhi di tutti i coinquilini. I presenti, infatti, hanno subito fatto un applauso per incoraggiare i due a rivelare, finalmente, i loro sentimenti. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 14 dicembre 2021)ha consumato la sua “” nella casa del GF Vip controBelli. La ragazza, di punto in bianco, gli ha dato un bacio con lain giardino davanti gli occhi di tutti i coinquilini. I presenti, infatti, hanno subito fatto un applauso per incoraggiare i due a rivelare, finalmente, i loro sentimenti. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Serena412882051 : RT @TrashLove2: Che Manuel non finga con Lulù lo vedo nelle piccole cose... quando le ha stretto la gamba per non farla sclerare con Soleil… - mfiarsiana : RT @la_simo78: analizziamo.soleil fidanzata ha la chimica artistica con l'attore,gli si struscia addosso,lo bacia ma per provocazione,per t… - Gioia11625035 : Lulu che abbraccia soleil e la bacia #gfvip Cuore grandeee Però avete rotto il cazzo con questa regia su soleil, non è una vittima - la_simo78 : analizziamo.soleil fidanzata ha la chimica artistica con l'attore,gli si struscia addosso,lo bacia ma per provocazi… - CHENBAE45959461 : RT @TrashLove2: Che Manuel non finga con Lulù lo vedo nelle piccole cose... quando le ha stretto la gamba per non farla sclerare con Soleil… -