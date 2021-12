Sciopero generale, ma il sindacato è in agonia (Di martedì 14 dicembre 2021) Landini o Ferragnez? Questo è il dilemma. Quando si evoca la concertazione, si pensa a un Paese che non esiste più. Nemmeno nella componente della rappresentanza sindacale, che deve essere “unitaria” per giustificare un grande tavolo condiviso. Da una decina di giorni a questa parte si è consumata una frattura che ha precedenti drammatici, ma che oggi viene raccontata quasi con banalità, come se la posizione della Cisl – contraria allo Sciopero generale – fosse irrilevante. Atteggiamento ancora più incomprensibile se sposato da molti rappresentanti del governo, che riproponendo la necessità di un confronto con il sindacato, non capiscono (o fingono di non capire) che ormai “il” sindacato non esiste più. E preferiscono aprire al “nemico” piuttosto che sposare l’”amico”. Chi rappresentano i sindacati? La premessa è ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 dicembre 2021) Landini o Ferragnez? Questo è il dilemma. Quando si evoca la concertazione, si pensa a un Paese che non esiste più. Nemmeno nella componente della rappresentanza sindacale, che deve essere “unitaria” per giustificare un grande tavolo condiviso. Da una decina di giorni a questa parte si è consumata una frattura che ha precedenti drammatici, ma che oggi viene raccontata quasi con banalità, come se la posizione della Cisl – contraria allo– fosse irrilevante. Atteggiamento ancora più incomprensibile se sposato da molti rappresentanti del governo, che riproponendo la necessità di un confronto con il, non capiscono (o fingono di non capire) che ormai “il”non esiste più. E preferiscono aprire al “nemico” piuttosto che sposare l’”amico”. Chi rappresentano i sindacati? La premessa è ...

