Salvini king maker, dubbi degli alleati. C'è Berlusconi, a che serve il tavolo? (Di martedì 14 dicembre 2021) La mossa di Matteo Salvini, nei panni di king maker per l'elezione del presidente della Repubblica, suscita diverse perplessità nei suoi alleati. Ci si interroga su quale sia il senso di questa operazione e soprattutto se possa davvero giovare al centrodestra. Il numero uno della Lega, che ha deciso di chiamare a raccolta tutti i leader delle forze politiche, da Giuseppe Conte fino... Segui su affaritaliani.it

