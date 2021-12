Record negativo di nascite, 15 mila in meno nel 2020 (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora un Record negativo per la natalità: nel 2020 i nati sono 404.892 (-15 mila sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell'anno) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%), mesi in cui si cominciano a contare le nascite concepite all'inizio dell'ondata epidemica. Lo rileva l'Istat. La denatalità prosegue nel 2021. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minori nascite sono già 12 mila 500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020.Il numero medio di figli per donna scende nel 2020 a 1,24 per il complesso delle residenti, da 1,44 negli anni 2008-2010, anni di massimo relativo della fecondità. Dal 2008 le nascite ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora unper la natalità: neli nati sono 404.892 (-15sul 2019). Il calo (-2,5% nei primi 10 mesi dell'anno) si è accentuato a novembre (-8,3% rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (-10,7%), mesi in cui si cominciano a contare leconcepite all'inizio dell'ondata epidemica. Lo rileva l'Istat. La denatalità prosegue nel 2021. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le minorisono già 12500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del.Il numero medio di figli per donna scende nela 1,24 per il complesso delle residenti, da 1,44 negli anni 2008-2010, anni di massimo relativo della fecondità. Dal 2008 le...

