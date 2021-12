Pfas in Veneto, l’atto d’accusa del relatore Onu: “Imprese e politici tacquero i rischi a operai e cittadini. La Regione? Continua ancora oggi” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Sono seriamente preoccupato dall’entità dell’inquinamento da Pfas (anche noti come prodotti chimici eterni perché persistono e non si degradano nell’ambiente) in alcune aree della Regione Veneto. Più di 300mila persone sono state colpite dalla contaminazione dell’acqua, compresa l’acqua potabile. I residenti hanno sofferto gravi problemi di salute, come infertilità, aborti e diverse forme di tumori”. Per la prima volta c’è un riconoscimento internazionale dell’emergenza da sostanze perfluoroachiliche che ha colpito tre province del Veneto: Vicenza, Padova e Verona. E per la prima volta viene cristallizzata una cifra imponente di cittadini coinvolti. A farlo è stato Marcos A. Orellana, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Sono seriamente preoccupato dall’entità dell’inquinamento da(anche noti come prodotti chimici eterni perché persistono e non si degradano nell’ambiente) in alcune aree della. Più di 300mila persone sono state colpite dalla contaminazione dell’acqua, compresa l’acqua potabile. I residenti hanno sofferto gravi problemi di salute, come infertilità, aborti e diverse forme di tumori”. Per la prima volta c’è un riconoscimento internazionale dell’emergenza da sostanze perfluoroachiliche che ha colpito tre province del: Vicenza, Padova e Verona. E per la prima volta viene cristallizzata una cifra imponente dicoinvolti. A farlo è stato Marcos A. Orellana,speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello ...

