Palazzo Strozzi imbrattato, in azione un uomo solo a volto coperto (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarebbe opera di una sola persona, un uomo, la scritta vergata con tempera bianca la notte scorsa sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze . È quanto emergerebbe dalle prime indagini ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarebbe opera di una sola persona, un, la scritta vergata con tempera bianca la notte scorsa sul bugnato di due facciate dia Firenze . È quanto emergerebbe dalle prime indagini ...

Advertising

mascalzonesbt : Firenze, una grande scritta in vernice bianca sulla facciata di Palazzo Strozzi: un grave atto di vandalismo su uno… - ScriviStella : Far presidiare i monumenti a chi svolge il servizio civile regionale. Grazie a una legge che feci approvare nel 201… - infoitcultura : Firenze, “Jeff Koons sposami”: imbrattata la facciata di Palazzo Strozzi che ospita la mostra… - infoitcultura : “Jeff Koons marry me” imbrattato Palazzo Strozzi - infoitcultura : Palazzo Strozzi imbrattato, in azione un uomo solo a volto coperto -