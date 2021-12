Orellana (Onu): “Immunità per acquirenti ex Ilva fu errore. Terra dei fuochi? Bonifica non va avanti spedita e questo ha impatto sulla popolazione” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il settimo decreto salva Ilva del 2016 che concedeva un’Immunità per i futuri acquirenti dello stabilimento fu un problema perché è come dire che alcuni interessi economici abbiano dei privilegi, invece un principio importante è che tutti dobbiamo essere uguali davanti alla legge”. Così Marcos Orellana, Onu Special Rapporteur on Toxics and Human Rights rispondendo a una domanda del Fattoquotidiano.it sull’Ilva di Taranto, dopo aver presentato a Roma il suo rapporto al termine della mission in Italia. Orellana, che durante la missione è stato anche a Taranto, aggiunge: “L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente ha condotto degli studi in cui si evidenzia che con una continuata operatività si produrrà sempre maggiore contaminazione ed inquinamento e gli studi si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il settimo decreto salvadel 2016 che concedeva un’per i futuridello stabilimento fu un problema perché è come dire che alcuni interessi economici abbiano dei privilegi, invece un principio importante è che tutti dobbiamo essere uguali dalla legge”. Così Marcos, Onu Special Rapporteur on Toxics and Human Rights rispondendo a una domanda del Fattoquotidiano.it sull’di Taranto, dopo aver presentato a Roma il suo rapporto al termine della mission in Italia., che durante la missione è stato anche a Taranto, aggiunge: “L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente ha condotto degli studi in cui si evidenzia che con una continuata operatività si produrrà sempre maggiore contaminazione ed inquinamento e gli studi si ...

Advertising

petergomezblog : L’allarme dell’inviato dell’Onu sulla Riforma Cartabia: “il rischio di prescrizione per i reati ambientali non è ac… - FrankTaricone : RT @petergomezblog: L’allarme dell’inviato dell’Onu sulla Riforma Cartabia: “il rischio di prescrizione per i reati ambientali non è accett… - Frankf1842 : RT @petergomezblog: L’allarme dell’inviato dell’Onu sulla Riforma Cartabia: “il rischio di prescrizione per i reati ambientali non è accett… - ilfattovideo : Orellana (Onu): “Immunità per acquirenti ex Ilva fu errore. Terra dei fuochi? Bonifica non va avanti spedita e ques… - kiara86769608 : RT @petergomezblog: L’allarme dell’inviato dell’Onu sulla Riforma Cartabia: “il rischio di prescrizione per i reati ambientali non è accett… -