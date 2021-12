Manette, pistola, stipendio: cosa succede ai poliziotti no vax (Di martedì 14 dicembre 2021) La circolare del ministero sui poliziotti no vax: addio Manette e stipendio. Gli effetti di questa decisione Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) La circolare del ministero suino vax: addio. Gli effetti di questa decisione

Advertising

DomenicoNA1967 : Placca, pistola, manette e distintivo. Da riconsegnare. Disonorati ed umiliati. Persone che hanno rischiato la prop… - Luckyma89652325 : RT @11Giuliano: Ulteriore stretta: Lamorgese vuole multare e umiliare gli agenti che rifiutano il vaccino: via pistola e manette. Ci manca… - 11Giuliano : Ulteriore stretta: Lamorgese vuole multare e umiliare gli agenti che rifiutano il vaccino: via pistola e manette. C… - Signor_Chester : @OrtigiaP @gielisTs bhe ai criminali stragisti non fa troppo comodo avere qualche decina di migliaia di persone stu… - elenaricci1491 : Da domani via manette, pistola e tesserino alle forze dell'ordine non vaccinate -