Le culle vuote Gravi squilibri (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra dieci anni ci saranno quasi due milioni di residenti in meno nel nostro Paese, eppure già oggi nella Bergamasca si rischia l'estinzione del «bocia», il giovane muratore alle prime armi che affianca nei cantieri i colleghi più esperti. L'età media degli italiani passerà dai 45,7 anni del 2020 ai 50,7 anni nel 2050, ma già oggi i lavoratori under 30 iscritti nella bilateralità industriale sono un quinto di quelli iscritti nel 2003, secondo l'allarme del sindacato Filca-Cisl riportato nei giorni scorsi su queste colonne. Il settore dell'edilizia ha di fronte a sé, per i prossimi mesi e anni, una nuova fase di imponenti investimenti resa possibile dai fondi europei di Next Generation Eu, ed ecco che invece qui e ora «uno dei fattori critici rimane la carenza di personale», denunciano i costruttori di Ance Bergamo.

