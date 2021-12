Lautaro fa | disfa e rifà | ecco le occasioni del Toro contro il Cagliari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro disfa

Sport Mediaset

L'Inter affossa il Cagliari, 4 - 0 il risultato finale. Nel match stravinto dai nerazzurri c'è tanto diMartinez, con l'argentino che mette in scena uno show: segna un gran gol di testa, sbaglia un rigore e poi chiude con la doppietta.Come rimarca La Gazzetta dello Sport, oggi 2 dicembre,'se le prende con tutti: fa e, segna e sbatte ogni porta'. Dall'episodio su Erlic (Thiago Motta ha tuonato, chiedendo l'espulsione ...Secondo TuttoSport, il suo contratto in scadenza lo rende ancora più appetibile. In Serie A, Inter, Milan e Juventus lo seguono. Secondo TuttoSport, l’ex attaccante francese potrebbe diventare una spo ...Ieri l'argentino è stato protagonista di una gara a tutto tondo. Non è mancato il nervosismo durante il match e qualche uscita colorita nel post-gara ...