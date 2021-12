Lamorgese: "Da domani monitoraggio su forze di polizia obbligate a vaccinarsi". Rischio sospensione (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta domani l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari e forze di polizia e con esso il monitoraggio prima non consentito per ragioni di privacy. L'inadempienza porterà all’immediata sospensione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 dicembre 2021) Scattal’obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari edie con esso ilprima non consentito per ragioni di privacy. L'inadempienza porterà all’immediata...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del s… - Black_or_Balboa : RT @Agenzia_Ansa: Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizi… - franconemarisa : RT @Agenzia_Ansa: Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizi… - beverlytozier3 : RT @Agenzia_Ansa: Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizi… - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Da domani obbligo vaccinale per militari e forze di polizia. L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizi… -