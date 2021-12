La scena post credit di “Black Widow” non è stata condivisa con gli sceneggiatori di “Hawkeye” (Di martedì 14 dicembre 2021) Black Widow e Hawkeye hanno un forte collegamento, che tuttavia è stato tenuto nascosto agli sceneggiatori della serie TV dedicata ad Occhio di Falco. Se non volete spoiler su entrambi i prodotti Marvel, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Nella scena post credit di Black Widow, Occhio di Falco viene accusato della morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 dicembre 2021)hanno un forte collegamento, che tuttavia è stato tenuto nascosto aglidella serie TV dedicata ad Occhio di Falco. Se non volete spoiler su entrambi i prodotti Marvel, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Nelladi, Occhio di Falco viene accusato della morte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

cosmicinterIude : Sec te davvero nessuna scena (bacio etc) rra quei due giovedì? — non lo so :// sinc non voglio farmi troppe aspetta… - GalwayGrll : @_inherdaydream Esatto appena vedo uno spoiler blocco mi dispiace ahahah non la rischio, c’è stato oggi la prima pr… - nafavolaa : @PersicoVince Ehhh la scena post credit tanta roba - PersicoVince : @nafavolaa NON VEDO L’ORA, POI IERI HO RECUPERATO ANCHE VENOM 2 E LA SCENA POST CREDITS MI HA GASATO ANCORA DI PIÙ PER NO WAY HOME ?? - Clalblanca : RT @bennypsyc: Ma in casa non capiscono che la scena post funerale che sta facendo Soleil è frutto della sua mania di protagonismo? #GFvip… -