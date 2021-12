‘La Fortezza’ protagonista in tv | i vini della cantina sannita sbarcano su Food Network

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la prima puntata in onda domenica scorsa (on demand su Discovery+), ha avuto il via la seconda stagione di ‘Ciak in Cucina’, il seguitissimo format prodotto da BCT PRODUZIONE per la piattaforma Discovery, in onda su(canale 33). Un viaggio di cinque puntate con altrettante tappe nelle case degli attori italiani per conoscere i loro segreti e scoprire le loro ricette in un legame indissolubile tra il cinema e la cucina. Ad accompagnare il tutto, non poteva mancare un bicchiere di vino di qualità, quello‘Ladi Enzo Rillo. In linea con il proprio core business, da sempre pronta a diffondere il made in Sannio anche sul territorio nazionale ed internazionale, l’etichettaha deciso di ...