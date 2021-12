“Insigne dice addio alla Serie A: “L’allenatore lo ha voluto a tutti i costi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lorenzo Insigne appare ogni giorno sempre più lontano da Napoli. Ecco L’allenatore che lo porterà via dai tifosi partenopei. Il Napoli di Luciano Spalletti e gli effetti di una manovra spumeggiante come non si vedeva da tempo non sembra essere di buon ‘appetito’ a Lorenzo Insigne. Il capitano del ‘Ciuccio’, nativo di Fuorigrotta sembra il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lorenzoappare ogni giorno sempre più lontano da Napoli. Eccoche lo porterà via dai tifosi partenopei. Il Napoli di Luciano Spalletti e gli effetti di una manovra spumeggiante come non si vedeva da tempo non sembra essere di buon ‘appetito’ a Lorenzo. Il capitano del ‘Ciuccio’, nativo di Fuorigrotta sembra il L'articolo proviene da YesLife.it.

gaetanostaglian : @marcoazzi66 Le spiego una cosa semplice : se Napoli facesse 50 mila spettatori a 100 euro uno incassebbe 5 milioni… - lellod63 : @antonio_gaito Mertens a giocato meno di tutti questi che hai nominato a fatt 5 tiri 4 gol, perché Insigne?c’è un v… - lettore1969 : @Torrenapoli1 @dawac72 Torre, però la sua richiesta di aumento dice altro.....Insigne si considera il top, che non è! - Daniele91Nap : Spalletti che fino a due settimane fa era il miglior allenatore della serie A, ora deve andare via da Napoli Quand… - MaQualeFrizione : RT @Guido17595958: Io amo Insigne L’ho sempre difeso e comunque andrà non avrà mai colpe per me Però se è questo( ed il campo questo dice… -