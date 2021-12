Gf Vip 6, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi commentano sarcastici il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri, nel corso della ventisettesima puntata del Gf Vip, abbiamo assistito prima allo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli e poi al confronto di quest’ultimo con Delia Duran, a seguito del quale l’attore ha deciso di infrangere le regole del distanziamento, avvicinandosi alla moglie, e subendo così una squalifica. A commentare il triangolo tra la Sorge, Belli e la Duran sono stati due ex protagonisti della scorsa edizione del Gf: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Zorzi ha scritto un commento molto breve ma conciso su Twitter, ovvero “Gli autori delle fiction portoricane in questo momento“, seguito da varie emoji: Gli autori delle ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri, nel corso della ventisettesima puntata del Gf Vip, abbiamo assistito prima allo scontro trae poi al confronto di quest’ultimo con, a seguito del quale l’attore ha deciso di infrangere le regole del distanziamento, avvicinandosi alla moglie, e subendo così una squalifica. A commentare iltra lae lasono stati due ex protagonisti della scorsa edizione del Gf:ha scritto un commento molto breve ma conciso su Twitter, ovvero “Gli autori delle fiction portoricane in questo momento“, seguito da varie emoji: Gli autori delle ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi commentano sarcastici il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia… - MatiFarioli : RT @blogtivvu: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi commentano (in modo perfetto) la “soap” di Alex, Delia e Soleil al GF Vip - EliP3__ : RT @blogtivvu: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi commentano (in modo perfetto) la “soap” di Alex, Delia e Soleil al GF Vip - blogtivvu : Stefania Orlando e Tommaso Zorzi commentano (in modo perfetto) la “soap” di Alex, Delia e Soleil al GF Vip… - VicolodelleNews : #GfVip, #StefaniaOrlando si scaglia contro #SoleilSorgè: “Assumiti le tue responsabilità” Per leggere qui ---->… -