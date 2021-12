Genoa-Salernitana 1-0, Colantuono: “La situazione societaria ci crea tantissime difficoltà” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi. Non le abbiamo sfruttate e come accade spesso nel calcio abbiamo pagato: all’unica occasione del secondo tempo abbiamo preso gol”. Queste le parole di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, al termine del match perso in casa del Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. “Gara controllata dal Genoa? Non lo so, bisogna dare un significato al possesso palla. Credo che la squadra ha fatto quello che doveva fare. Questa partita ci dà fiducia in vista del campionato perché è stata fatta come l’avevamo preparata, il problema è che il prossimo avversario sarà l’Inter. Complimenti comunque ai ragazzi che hanno dato segno di attaccamento in una situazione difficile come quella che stiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una buona partita, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi. Non le abbiamo sfruttate e come accade spesso nel calcio abbiamo pagato: all’unica occasione del secondo tempo abbiamo preso gol”. Queste le parole di Stefano, tecnico della, al termine del match perso in casa delnei sedicesimi di finale di Coppa Italia. “Gara controllata dal? Non lo so, bisogna dare un significato al possesso palla. Credo che la squadra ha fatto quello che doveva fare. Questa partita ci dà fiducia in vista del campionato perché è stata fatta come l’avevamo preparata, il problema è che il prossimo avversario sarà l’Inter. Complimenti comunque ai ragazzi che hanno dato segno di attaccamento in unadifficile come quella che stiamo ...

