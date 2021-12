F1 GP di Abu Dhabi: l'analisi post gara a Gazzetta Paddock Live (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel classico post gara di Gazzetta Motori analizziamo il fenomenale GP di Abu Dhabi , ultimo tappa del 2021 dove è andato in scena un duella che resterà nella storia della Formula 1 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . Due ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel classicodiMotori analizziamo il fenomenale GP di Abu, ultimo tappa del 2021 dove è andato in scena un duella che resterà nella storia della Formula 1 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . Due ...

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SkySportF1 : Formula 1, test di Abu Dhabi: la prima giornata in FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - Se23rex : RT @brunovignola: Andrea Costantino da 8 mesi in carcere ad Abu Dhabi, senza un perché, ne avete mai sentito parlare? Probabilmente no, è s… - Falko85300801 : RT @brunovignola: Andrea Costantino da 8 mesi in carcere ad Abu Dhabi, senza un perché, ne avete mai sentito parlare? Probabilmente no, è s… -