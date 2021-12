Esplosione a Ravanusa | terza notte di ricerche

(Di martedì 14 dicembre 2021) : i Vigili del fuoco hanno scavato anche con le mani per trovare gli ultimi due dispersi dopo l’di sabato sera. All’appello mancano Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio. Sono sette i corpi estratti fino a oggi dalle macerie. Intanto i Vigili del fuoco, che non si sono mai fermati, hanno allargato l’area dell’intervento, da Trilussa, dove sono crollate e quattro palazzine. L'articolo proviene da Italia Sera.

... padre e figlio, Calogero e Giuseppe Carmina, di 88 e 59 anni, tra le macerie di. Lo confermano i vigili del fuoco in azione da sabato sera, quando, intorno alle 21, unaha ...... a, si aspettavano di trovare in quel punto non solo il cadavere di Calogero Carmina, ma ... sono gli unici della lista dei nove presenti nelle palazzine distrutte dall'che ancora ...E’ stata estesa l’area di intervento e delle ricerche dei due ultimi dispersi, padre e figlio, Calogero e Giuseppe Carmina, tra le macerie di Ravanusa. Lo confermano i vigili del fuoco in azione da ...Nell'appartamento di Calogero Carmina, sessant'anni, ci sono ancora frammenti di vita quotidiana: i telefoni, i documenti, gli abiti. I vigili del fuoco, che instancabilmente ma anche ...