(Di martedì 14 dicembre 2021) Si conclude con il più classico dei nulla di fatto l”indagine sull’di Luis. Il caso è stato ufficialmente archiviato e non costituirà sanzioni per la Juventus. La notizia era nell’aria da qualch giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità: “La Procura Federale, su conforme parereProcura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagineProcuraRepubblica di Perugia sull’del calciatorevolto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesatrasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria....

Advertising

gilnar76 : Esame farsa di Suarez, nota ufficiale della FIGC: la decisione sul giocatore e la Juventus! #Forzanapoli #Napoli… - totofaz : In pratica nessun coinvolgimento della Juve nell’esame farsa di Suarez. All’Uruguagio avanzava qualche minuto per f… - mauretto1927 : RT @ilmessaggeroit: .@juventusfc, esame farsa #Suarez: caso archiviato - CozzAndrea : RT @AndreaTiberio7: Secondo la FIGC dunque hanno agito gli avvocati della #Juventus, ma di loro iniziativa. Vorrei capire che vantaggi abb… - millansantamar : @capuanogio Ennesima farsa di una FIGC da commissariare. Vuoi vedere che Suarez stava facendo l’esame di italiano p… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame farsa

La Stampa

4 Caso archiviato, ora è ufficiale. Il caso dell'di Luis Suarez non costituirà motivo di sanzioni per la Juventus. Questo il comunicato: 'La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport , ha disposto nei giorni ...La Procura Federale ha disposto nei giorni scorsi l'archiviazione 'allo stato degli atti' dell'inchiesta sportiva aperta sul caso dell'di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. 'Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia - dice il comunicato della Figc - non sono emersi sufficienti ...Archiviato il caso Suarez dalla FIGC, perché “non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento ...La Procura Federale ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine sull’esame ...