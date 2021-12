Advertising

telodogratis : Eruzione Canarie: cenere provoca stop a voli a La Palma - Italian : Eruzione Canarie: cenere provoca stop a voli a La Palma - centerinventor1 : RT @fisco24_info: Eruzione Canarie: cenere provoca stop a voli a La Palma: La compagnia Binter, fermi almeno fino alle ore 13 - FrancjKicca : RT @bisagnino: Eruzione alle Canarie: decine di terremoti e pioggia di cenere a La Palma, stop ai voli [FOTO e VIDEO] - fisco24_info : Eruzione Canarie: cenere provoca stop a voli a La Palma: La compagnia Binter, fermi almeno fino alle ore 13 -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

La presenza di cenere vulcanica a La Palma (), dove è in corso un', ha portato alla sospensione dei voli in partenza o in arrivo previsti in mattinata sull'isola. Lo si apprende dal sito di Aena, la società che gestisce gli ...Le autorità delle(Spagna) hanno ritirato l'ordine di chiudersi in casa emesso stamattina per i residenti di tre comuni di La Palma, isola colpita da un'vulcanica, dopo il rilevamento di alti valori di ...La presenza di cenere vulcanica a La Palma (Canarie), dove è in corso un'eruzione, ha portato alla sospensione dei voli in partenza o in arrivo previsti in mattinata sull'isola. Lo si apprende dal sit ...Ieri, dopo diversi giorni di attività meno intensa, il vulcano Cumbre Vieja ha improvvisamente ripreso vita, con forti esplosioni e una vasta nube di cenere alta nel cielo sopra l'isola dell'arcipelag ...