Ecco la strategia per portare Draghi al Quirinale e trattenere Salvini al governo (Di martedì 14 dicembre 2021) E adesso vediamo chi si alza e punta il dito. La notizia per cominciare. Oggi il Cdm ha approvato il prolungamento dello stato d'emergenza fino al 31 marzo. Il generale Figliuolo sempre più alla guida. Si trovano risorse per contrastare i rincari delle bollette. E ora invece il senso di quello che è accaduto. Mario Draghi ha risposto alla calunnia: "Non fa tutto quello che deve perché ha già la testa altrove". Da domani chi lo dice è chiaramente in malafede e chi lo ripete un malandrino da tre soldi. Esiste una strategia per incoronarlo capo dello stato. C'è una frase contenuta in un'opera di Leonardo Sciascia che ben si adatta a questa circostanza. Quell'opera è "Gli onorevoli" e la frase era presa dal "Don Chisciotte". Nominato governatore dal "cavaliere dalla triste figura", lo scudiero Sancio lascia, abdica, pronunciando queste parole: ...

