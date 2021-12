Dentro il profumo del Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) I biscotti di pan di zenzero, sagomati a forma di omino, che escono fumanti dal forno; un bicchiere di vin brulè, caldo e corroborante, sorseggiato all’aperto, magari in montagna; e poi le candele profumate, i tè speziati, i dolci, perfino le decorazioni. Tutto a Natale ha un profumo preciso e insieme sfumato, che si imprime nella memoria e che impregna di sé tutti i ricordi delle feste. «Il fatto sorprendente quando si parla di miscele di spezie natalizie è che si ottengono risultati diversi combinando sempre gli stessi ingredienti, con variazioni minime, semplicemente cambiando le dosi. Non solo, ma queste combinazioni coprono tantissime tradizioni diverse, in posti anche molto lontani tra di loro». Francesca Giorgetti racconta la geografia dei profumi del Natale con cognizione di causa: lei le spezie le importa, le seleziona e le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 dicembre 2021) I biscotti di pan di zenzero, sagomati a forma di omino, che escono fumanti dal forno; un bicchiere di vin brulè, caldo e corroborante, sorseggiato all’aperto, magari in montagna; e poi le candele profumate, i tè speziati, i dolci, perfino le decorazioni. Tutto aha unpreciso e insieme sfumato, che si imprime nella memoria e che impregna di sé tutti i ricordi delle feste. «Il fatto sorprendente quando si parla di miscele di spezie natalizie è che si ottengono risultati diversi combinando sempre gli stessi ingredienti, con variazioni minime, semplicemente cambiando le dosi. Non solo, ma queste combinazioni coprono tantissime tradizioni diverse, in posti anche molto lontani tra di loro». Francesca Giorgetti racconta la geografia dei profumi delcon cognizione di causa: lei le spezie le importa, le seleziona e le ...

