Covid, la pressione sugli ospedali e i 15 milioni di terze dosi mancanti: ecco i dati dietro i timori per il Natale. E resta l'incognita Omicron (Di martedì 14 dicembre 2021) Praticamente mezzo milione di contagi nell'ultimo mese e mezzo, con la variante Omicron che darà un'ulteriore accelerata alla crescita dei nuovi positivi, proprio mentre la campagna vaccinale entra nella fase cruciale per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi. La pandemia mette di fronte a nuove incognite, con una semplice certezza: le prossime settimane, proprio quelle a cavallo tra Natale, Capodanno e l'Epifania, saranno ancora una volta decisive nella lotta al Covid. Per questo il governo ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza, ha introdotto la quarantena per i no vax in arrivo dall'estero e il tampone per gli immunizzati, anche residenti nell'Unione Europea. E si valuta di introdurre nuove misure sulla scia delle ordinanze già disposte a macchia di leopardo dagli amministratori ...

