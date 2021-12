Coppa Italia 2021 2022 | tabellone e accoppiamenti ottavi di finale

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ile glideglididi. La competizione nazionale sta per entrare nel vivo, con le otto big del campionato di Serie A che sono pronte a scendere in campo nei match valevoli per glidi. Inizia dunque la corsa verso la conquista del trofeo,, chi riuscirà ad aggiudicarselo? Ecco tutti gli abbinamenti: Juventus – Sampdoria/Torino Sassuolo – Cagliari/Cittadella Napoli – Fiorentina/Benevento Atalanta – Venezia/Ternana Milan – Genoa/Salernitana Lazio – Udinese/Crotone Roma – Spezia/Lecce Inter – Verona/Empoli SportFace.

