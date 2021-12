Come abbandonare un gruppo Whatsapp senza farsi notare (Di martedì 14 dicembre 2021) I gruppi Whatsapp sono sempre fonte di gioie e dolori all'interno dell'app di messaggistica. Queste chat con decine di persone possono essere un ottimo strumento per comunicare un messaggio in tempi brevi, ma rischia di trasformarsi in un mare di notifiche, specialmente ora che ci si avvicina al periodo di Natale e ai più canonici (e noiosi) auguri di gruppo. Oramai abbiamo tantissimi gruppi su Whatsapp, uno per ogni aspetto della nostra vita - lavoro, sport, scuola, amici più o meno stretti e così via – e questo può trasformarsi in una fonte di stress quotidiana insostenibile. Per fortuna il team di Menlo Park, negli anni, ci ha messo a disposizione una serie di strumenti per difenderci dalla pioggia di messaggi dei gruppi più molesti grazie alla possibilità di mettere a tacere le notifiche – da poco anche senza il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 dicembre 2021) I gruppisono sempre fonte di gioie e dolori all'interno dell'app di messaggistica. Queste chat con decine di persone possono essere un ottimo strumento per comunicare un messaggio in tempi brevi, ma rischia di trasformarsi in un mare di notifiche, specialmente ora che ci si avvicina al periodo di Natale e ai più canonici (e noiosi) auguri di. Oramai abbiamo tantissimi gruppi su, uno per ogni aspetto della nostra vita - lavoro, sport, scuola, amici più o meno stretti e così via – e questo può trasformarsi in una fonte di stress quotidiana insostenibile. Per fortuna il team di Menlo Park, negli anni, ci ha messo a disposizione una serie di strumenti per difenderci dalla pioggia di messaggi dei gruppi più molesti grazie alla possibilità di mettere a tacere le notifiche – da poco ancheil ...

