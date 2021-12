Che cos’è Forward Factory, l’acceleratore startup di CDP Venture Capital (Di martedì 14 dicembre 2021) Cdp Venture Capital Sgr annuncia il lancio di Forward Factory, l’acceleratore dedicato alle startup che sviluppano prodotti o soluzioni in ambito digital manufacturing, realizzato insieme a Gellify, Azimut Libera Impresa tramite Digitech Fund e altre otto realtà che operano in ambito industriale e manifatturiero. Nato da un’iniziativa di Cdp Venture Capital attraverso il suo Fondo Acceleratori, Forward Factory sarà gestito da Gellify, piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende consolidate per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, e vede la partecipazione di primari corporate partner e investitori come Azimut Libera Impresa ... Leggi su fmag (Di martedì 14 dicembre 2021) CdpSgr annuncia il lancio didedicato alleche sviluppano prodotti o soluzioni in ambito digital manufacturing, realizzato insieme a Gellify, Azimut Libera Impresa tramite Digitech Fund e altre otto realtà che operano in ambito industriale e manifatturiero. Nato da un’iniziativa di Cdpattraverso il suo Fondo Acceleratori,sarà gestito da Gellify, piattaforma di innovazione che connette leB2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende consolidate per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, e vede la partecipazione di primari corporate partner e investitori come Azimut Libera Impresa ...

