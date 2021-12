Calcio: Roma. Da valutare Smalling e Ibanez, Zaniolo recupera (Di martedì 14 dicembre 2021) I giallorossi domani al lavoro per preparare la trasferta di Bergamo Roma - La Roma vince e si concede un martedì di riposo. Dopo il successo per 2 - 0 sullo Spezia all'Olimpico, la squadra di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) I giallorossi domani al lavoro per preparare la trasferta di Bergamo- Lavince e si concede un martedì di riposo. Dopo il successo per 2 - 0 sullo Spezia all'Olimpico, la squadra di ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, quanti cartellini. Mourinho: “Qui non c’è Bonucci...” - sportli26181512 : Roma, Abraham passeggia a Via del Corso. I tifosi non lo riconoscono: Nessuna foto sui social dei tifosi con il cen… - sportli26181512 : Abraham abbonato a pali e traverse: è record in Europa, ecco la classifica: Otto legni in questo avvio di stagione,… - sportli26181512 : La #Lazio alla cena di Natale: attesa per il discorso di #Lotito: L’intero gruppo biancoceleste si è ritrovato in u… - andrea66769767 : RT @SkySport: ?? ROMA-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Smalling (6') ? #Ibanez (56') ? ? -