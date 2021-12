Cagliari, una donna viene uccisa con 30 coltellate nel suo letto (Di martedì 14 dicembre 2021) Cagliari, un uomo accoltella una donna con 30 coltellate nella camera da letto, i vicini hanno dichiarato che tra i due c’erano liti continue, nonostante tutto la donna aveva denunciato il suo compagno alle autorità. La donna aveva 50 anni è stata trovata morta dopo le 13 nella sua abitazione in via dlela Musica a Quartu Sant’Elena, nella città sarda, i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per poi stabilire che Mihaela Kleics era di cittadinanza romena ed è stata uccisa in camera da letto con 30 coltellate. Cagliari. una donna viene uccisa in camera da letto dal suo compagno con 30 coltellate (Foto dal web)La ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021), un uomo accoltella unacon 30nella camera da, i vicini hanno dichiarato che tra i due c’erano liti continue, nonostante tutto laaveva denunciato il suo compagno alle autorità. Laaveva 50 anni è stata trovata morta dopo le 13 nella sua abitazione in via dlela Musica a Quartu Sant’Elena, nella città sarda, i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per poi stabilire che Mihaela Kleics era di cittadinanza romena ed è statain camera dacon 30. unain camera dadal suo compagno con 30(Foto dal web)La ...

