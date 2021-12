Bargiggia: “Spalletti ha reso inutili due giocatori azzurri” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il noto giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, parlando anche di Spalletti. Nella disamina del momento attuale della Serie A, … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 dicembre 2021) Il noto giornalista Paoloè intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, parlando anche di. Nella disamina del momento attuale della Serie A, … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

tuttonapoli : Bargiggia: “Spalletti non esente da colpe. Ingiustificabili 5 punti nelle ultime 6 giornate” - sscalcionapoli1 : Bargiggia: “La rosa a disposizione di Spalletti, senza sei titolari, è da sesto o settimo posto” - naptam_10 : Ma che considerazione è? Perché l'Inter senza skriniar, brozovic, perisic, dzeko, barella e Dumfries sarebbe da pri… - gilnar76 : Bargiggia attacca: “Spalletti colpevole per i pochi punti nelle ultime partite. Poi ha sbagliato con Elmas”… - MaryBoom21 : RT @enzogoku69: ??#Bargiggia: 'senza sei titolari il #Napoli e da sesto/settimo posto'.. Ma va, un po' come dire: 'con il motore di una #Aud… -