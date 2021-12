Alex Belli-Soleil-Delia, choc al GF Vip: è successo di tutto in diretta Tv (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip per il confronto definitivo con Alex Belli ha un risvolto inaspettato. Chi si aspettava un confronto e una lite con la pace finale e il ritorno di Alex tra le braccia di Soleil è rimasto sorpreso di fronte alle immagini della sua immediata squalifica. Prima di incontrare Delia, Alex si è prima sbilanciato su Soleil, dichiarando: “Ci sono cascato ma ci è cascata anche lei. Chi poi ne paga le conseguenze non sono solo io ma siamo tutti e due. Il punto di non ritorno l’abbiamo superato da un po’, non è l’ultimo bacio ad aver cambiato le cose.” Poi ha minacciato di abbandonare la Casa, di nuovo, ma senza effettivamente farlo, infine l’incontro con Delia che lo ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ingresso diDuran nella Casa del Grande Fratello Vip per il confronto definitivo conha un risvolto inaspettato. Chi si aspettava un confronto e una lite con la pace finale e il ritorno ditra le braccia diè rimasto sorpreso di fronte alle immagini della sua immediata squalifica. Prima di incontraresi è prima sbilanciato su, dichiarando: “Ci sono cascato ma ci è cascata anche lei. Chi poi ne paga le conseguenze non sono solo io ma siamo tutti e due. Il punto di non ritorno l’abbiamo superato da un po’, non è l’ultimo bacio ad aver cambiato le cose.” Poi ha minacciato di abbandonare la Casa, di nuovo, ma senza effettivamente farlo, infine l’incontro conche lo ha ...

