Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 13 dicembre 2021) VIABILITA’ 13 DICEMBREORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULRACCORDO; FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE LA VIABILITA’ ESTERNA NON RICEVE E SI STA IN FILA A PARTIRE DA TOR VERGATA VERSO IL GRA. QUALCHE DISAGIO SULLA PONTINA: CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO. FILE ...