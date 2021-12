Traffico Roma del 13-12-2021 ore 14:30 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto incidente con coda in città sulla tangenziale est all’altezza di Tor di Quinto le code cominciano dall’uscita di Ponte Milvio in direzione Salaria rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna invece tra Ardeatina è l’uscita per la 24 a Roma est fino alle 13 possibili di oggi per una manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico e chiusura di via Molise di via di San Basilio presso la nuova fiera di Roma simili rallentamenti per le prove di un concorso pubblico su via Portuense Al termine delle prove a partire dalle 18 riaperto ieri il ponte di ferro ripristinato il collegamento tra Ostiense Marconi questa sera all’Olimpico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto incidente con coda in città sulla tangenziale est all’altezza di Tor di Quinto le code cominciano dall’uscita di Ponte Milvio in direzione Salaria rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna invece tra Ardeatina è l’uscita per la 24 aest fino alle 13 possibili di oggi per una manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico e chiusura di via Molise di via di San Basilio presso la nuova fiera disimili rallentamenti per le prove di un concorso pubblico su via Portuense Al termine delle prove a partire dalle 18 riaperto ieri il ponte di ferro ripristinato il collegamento tra Ostiense Marconi questa sera all’Olimpico ...

