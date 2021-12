Tanti complimenti e poi? In fondo, nessuno credeva al Napoli. Né al Nord né al Sud (Di lunedì 13 dicembre 2021) E così andò, come Tanti si aspettavano. A Napoli ma soprattutto al Nord. Tanti complimenti per le nostre partite, per il nostro bel gioco (cosa c’è ne facciamo?) e poi posizione di classifica? Secondi, terzi, quarti se va bene. L’anno scorso addirittura quinti con una Champions persa all’ultima partita. Ci stiamo riallineando a quelli che sono i nostri livelli e standard nonostante un allenatore valido e con un curriculum importante come Spalletti. Siamo tornati in zona Champions, la zona che ci compete. Abbiamo sognato e l’ultima speranza è la vittoria a Milano. Quella Milano che non ci teme e non ci ha mai temuto. nessuno ha mai creduto nel Napoli nonostante le 8 vittorie consecutive, tutti si aspettavano un calo del Napoli al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) E così andò, comesi aspettavano. Ama soprattutto alper le nostre partite, per il nostro bel gioco (cosa c’è ne facciamo?) eposizione di classifica? Secondi, terzi, quarti se va bene. L’anno scorso addirittura quinti con una Champions persa all’ultima partita. Ci stiamo riallineando a quelli che sono i nostri livelli e standard nonostante un allenatore valido e con un curriculum importante come Spalletti. Siamo tornati in zona Champions, la zona che ci compete. Abbiamo sognato e l’ultima speranza è la vittoria a Milano. Quella Milano che non ci teme e non ci ha mai temuto.ha mai creduto nelnonostante le 8 vittorie consecutive, tutti si aspettavano un calo delal ...

