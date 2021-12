Strage di piazza Fontana | Mattarella | “Processi hanno lasciato verità non pienamente svelate Ma emerge la matrice eversiva neofascista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sulladivuoti enon”. Lo dice Sergio, in occasione dell’anniversario dellaalla Banca Nazionale dell’Agricoltura, che il 12 dicembre 1969, nel centro di Milano, causò 17 morti e 88 feriti. “La risposta unitaria, solidale, di popolo contro il terrorismo, e contro tutti i terrorismi che insanguinarono l’Italia dopo, è risultata decisiva per isolare, sradicare e quindi sconfiggere l’eversione. La prova a cui l’Italia venne sottoposta fu drammatica. Ma vinse la democrazia, e con essa prevalsero i valori di cui la Costituzione è espressione. Anche per questo è ...