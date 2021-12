Stato emergenza 2022, ecco proroga. E variante Omicron preoccupa (Di martedì 14 dicembre 2021) Mentre l’Italia è alle prese con l’aumento dei contagi giornalieri da covid e la variante Omicron preoccupa il Paese e l’Europa, si va verso la proroga dello Stato d’emergenza per altri tre mesi. E, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il Consiglio dei ministri per il via libera dovrebbe tenersi già nel pomeriggio di oggi. Nel dl, spiegano le stesse fonti, la proroga al 31 marzo 2022 “e misure connesse”. La variante Omicron preoccupa intanto l’Italia: al momento sono 27 i casi. E’ il dato aggiornato rilasciato dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che – al 13 dicembre – conta 1.686 casi finora segnalati da 23 Paesi dell’area Unione ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Mentre l’Italia è alle prese con l’aumento dei contagi giornalieri da covid e lail Paese e l’Europa, si va verso ladellod’per altri tre mesi. E, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il Consiglio dei ministri per il via libera dovrebbe tenersi già nel pomeriggio di oggi. Nel dl, spiegano le stesse fonti, laal 31 marzo“e misure connesse”. Laintanto l’Italia: al momento sono 27 i casi. E’ il dato aggiornato rilasciato dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che – al 13 dicembre – conta 1.686 casi finora segnalati da 23 Paesi dell’area Unione ...

