Selezione di 63 infermieri | pubblicato l’avviso dall’Inps

ROMA – È stato pubblicato sul sito dell'Inps l'avviso di Selezione per l'acquisizione di 63 unità di personale infermieristico, mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, d. lgs. 165/2001 e s.m.i.. Nell'avviso sono indicati i requisiti per l'ammissione, le modalità di presentazione della domanda, la formazione delle graduatorie, i criteri di valutazione, la durata e le eventuali revoca e proroga. Il termine per l'invio delle domande è fissato alle 12 del 23 dicembre 2021.

