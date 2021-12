Sciopero martedì 14 | Trenord | “Se il vostro treno non è garantito | restate a casa”

Leggi su ilnotiziario

In vista dello sciopero proclamato per la giornata di domani che potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'attività delle linee ferroviarie, invita i pendolari a consultare in anticipo l'elenco dei treni garantiti e affidarsi a quelli per muoversi da casa a lavoro o scuola nella giornata di domani.