Sci | Razzoli | ' Brignone e Goggia due fenomeni | ci faranno ancora divertire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Federica e Sofia sono due, hanno fatto cose incredibili negli ultimi anni esicuramente: le nostre ragazze ritoccherannoquesti record". Lo dice all'Adnkronos Giuliano, oro ai Giochi di Vancouver nello slalom speciale e ieri nono nella tappa di Coppa del mondo di slalom in Val d'Isère. Si tratta di sciatrici "mature magiovani e super competitive, poi dietro di loro c'è Marta Bassino chepiù giovane e ha un grande futuro davanti". Il fatto cheabbia poi superato il record di vittorie di Deborah Compagnoni non sarà un grosso problema per la fuoriclasse assoluta di Bormio: "Deborah è una super campionessa, posso immaginare che le faccia ...