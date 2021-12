Rai, la famosa giornalista del TG1 aggredita e sequestrata: cosa sta succedendo (Di martedì 14 dicembre 2021) Sequestrati in Romania da una senatrice no-vax, aggrediti fisicamente e liberati dopo nove ore solo grazie alla diplomazia. È l’incredibile vicenda accaduta a Lucia Goracci, nota inviata della Rai, e alla sua troupe durante una trasferta a Bucarest. Goracci stava intervistando nel suo studio legale Diana Iovanovici ?o?oac?, parlamentare di estrema destra celebre per le posizioni negazioniste rispetto al Covid, quando la politica inizia a mostrare un atteggiamento aggressivo, invitando i giornalisti ad andarsene. “Poi, l’incredibile – racconta Goracci in un servizio per il Tg1 – con un balzo, la senatrice della Repubblica Diana ?o?oac? ci si para davanti e ci chiude dentro. Poi, riprendendoci, chiama la polizia”. “Buonasera, sono la senatrice ?o?oac?, vi chiedo aiuto perché delle persone si sono introdotte nel mio ufficio e mi stanno minacciando“, dice al telefono. Lucia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 dicembre 2021) Sequestrati in Romania da una senatrice no-vax, aggrediti fisicamente e liberati dopo nove ore solo grazie alla diplomazia. È l’incredibile vicenda accaduta a Lucia Goracci, nota inviata della Rai, e alla sua troupe durante una trasferta a Bucarest. Goracci stava intervistando nel suo studio legale Diana Iovanovici ?o?oac?, parlamentare di estrema destra celebre per le posizioni negazioniste rispetto al Covid, quando la politica inizia a mostrare un atteggiamento aggressivo, invitando i giornalisti ad andarsene. “Poi, l’incredibile – racconta Goracci in un servizio per il Tg1 – con un balzo, la senatrice della Repubblica Diana ?o?oac? ci si para davanti e ci chiude dentro. Poi, riprendendoci, chiama la polizia”. “Buonasera, sono la senatrice ?o?oac?, vi chiedo aiuto perché delle persone si sono introdotte nel mio ufficio e mi stanno minacciando“, dice al telefono. Lucia ...

Advertising

simpiamo : 'smettila di essere famosa su Twitter' ama io non faccio un cazzo dalla mattina alla sera, almeno fammi sclerare s… - carmelo_lipari : Quando fanno i servizi in esterna alla RAI, passano tra una domanda e una risposta, circa 2 secondi. Come mai nella… - vaertigine : @wondervhes per quella famosa serie tv rai su due liceali gay - sortinopippo63 : @ARISA_OFFICIAL @Ballando_Rai @milly_carlucci @Vito__Coppola Sei una grande cantante ma ancora di più sei una grand… - MorenaDini7 : @Ballando_Rai @mietta_official @MaykelFonts76 Il demonio usa la lingua del maldicente per ferire la persona designa… -