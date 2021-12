Matteo Salvini contatta i leader delle altre forze politiche per decidere il “dopo Mattarella” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ormai è chiaro che non ci sarà un Sergio Mattarella bis. Il Quirinale dovrà cambiare inquilino e l’attuale presidente della Repubblica ha reso ben chiaro più e più volte che il partiti dovranno trovare un’altra quadra. Proiettato verso la decisione c’è Matteo Salvini che sembra abbia già proposto ad altri leader un confronto che avverrà subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio. Insomma, spazio alla legge prima di decidere cosa succederà dopo. Matteo Salvini incontra gli altri leader Matteo Salvini ha infatti proposto un incontro da organizzare per decidere il futuro del Quirinale. Oggi un giro di telefonate e alcuni incontri con l’obiettivo di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ormai è chiaro che non ci sarà un Sergiobis. Il Quirinale dovrà cambiare inquilino e l’attuale presidente della Repubblica ha reso ben chiaro più e più volte che il partiti dovranno trovare un’altra quadra. Proiettato verso la decisione c’èche sembra abbia già proposto ad altriun confronto che avverrà subitol’approvazione della legge di Bilancio. Insomma, spazio alla legge prima dicosa succederàincontra gli altriha infatti proposto un incontro da organizzare peril futuro del Quirinale. Oggi un giro di telefonate e alcuni incontri con l’obiettivo di ...

