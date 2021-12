League of Legends, Rookie lascia Invictus Gaming dopo sette anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Song “Rookie” Eui-jin non è più un giocatore di Invictus Gaming. Rookie, molto noto nel mondo di League of Legends, ha infatti deciso di prendere una strada diversa dopo ben 7 anni passati con l’organizzazione di esports. In realtà, come sottolinea anche DotEsports, si è trattato di un “accordo reciproco” dopo alcune “discussioni amichevoli”, stando a quanto riferito proprio da Invictus Gaming. Durante il suo periodo con IG, Rookie si è tolto parecchie soddisfazioni: spiccano le vittorie del NEST 2017 e della Demacia Cup Winter 2018, ma soprattutto il successo nella LPL Spring 2019. Tuttavia, il trionfo di maggior prestigio è stato senza dubbio il Campionato del Mondo 2018, che lo ha ... Leggi su esports247 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Song “” Eui-jin non è più un giocatore di, molto noto nel mondo diof, ha infatti deciso di prendere una strada diversaben 7passati con l’organizzazione di esports. In realtà, come sottolinea anche DotEsports, si è trattato di un “accordo reciproco”alcune “discussioni amichevoli”, stando a quanto riferito proprio da. Durante il suo periodo con IG,si è tolto parecchie soddisfazioni: spiccano le vittorie del NEST 2017 e della Demacia Cup Winter 2018, ma soprattutto il successo nella LPL Spring 2019. Tuttavia, il trionfo di maggior prestigio è stato senza dubbio il Campionato del Mondo 2018, che lo ha ...

WaneOikawa : @Twitch_Italy League of legends, finisco sempre per reinstallarlo e disinstallarlo. - EsportsWebit : Il professionista in pensione Doublelift di League of Legends ha un messaggio per i team di NA PUBG Mobile - DeugemoTwo : Come per League of Legends, anche su #Valorant la prima edizione del mondiale va in mano a una squadra europea in u… - Spike_Lebowski : Un po’ in ritardo ma in questi giorni sto guardando anch’io Arcane e mi sta mettendo voglia di riscaricare League o… - TLFesports : Primera Sangre!! ???? #League_of_Legends #AGS2021 -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends La sfida mondiale tra i campioni dei fogli di calcolo Excel Quando si immagina un torneo di esport si pensa solitamente a giochi dinamici e votati al multiplayer come Fortnite , League of Legends , Dota 2 , ma anche Warcraft o Fifa . Eppure, una delle competizioni più interessanti e ormai tradizionali è la Financial Modeling World Cup ( FMWC ) e il gioco, se così si può ...

Fumetti, giochi, videogames e cosplay: 20 mila visitatori da Xmas Comics&Games Il torneo di Philips Hue LOL Championship , dedicato al gioco di strategia League of Legends , ha visto trionfare il team Brigantini ; al secondo posto il team Politonno, mentre sul gradino più basso ...

Sessions: la playlist di League of Legends ispirata al viaggio di Diana Game Legends League of Legends: streamer si toglie la vita League of Legends perde una nota streamer pochi giorni fa e viene confermato solo oggi che si tratta di suicidio ...

OPPO Reno7 Pro: l'edizione più esclusiva non arriverà in Europa OPPO Reno 7 Pro League of Legion Edition sarà in vendita solo nel mercato cinese; ecco la brutta notizia che non ci aspettavamo di leggere.

Quando si immagina un torneo di esport si pensa solitamente a giochi dinamici e votati al multiplayer come Fortnite ,of, Dota 2 , ma anche Warcraft o Fifa . Eppure, una delle competizioni più interessanti e ormai tradizionali è la Financial Modeling World Cup ( FMWC ) e il gioco, se così si può ...Il torneo di Philips Hue LOL Championship , dedicato al gioco di strategiaof, ha visto trionfare il team Brigantini ; al secondo posto il team Politonno, mentre sul gradino più basso ...League of Legends perde una nota streamer pochi giorni fa e viene confermato solo oggi che si tratta di suicidio ...OPPO Reno 7 Pro League of Legion Edition sarà in vendita solo nel mercato cinese; ecco la brutta notizia che non ci aspettavamo di leggere.