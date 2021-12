Il Milan si scioglie come neve al sole? Ecco i colpevoli

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Infortuni, stanchezza, ma anche scelte errate in fase di mercato: manca infatti un attaccante che possa fare il titolare con Ibrahimovic che ha 40 anni e con Giroud che è sempre infortunato. La dirigenza sale sul banco degli imputati

DrinhoAle : Gente che difende e spera ancora nel rinnovo di cessie,uno che ricatta il Milan perché vuole i soldi e si scioglie… -

ilGiornale.it

L'amaro sorpasso subito dai cugini L'Inter ha rischiato di scivolare a meno dieci dalma nel corso delle giornate ha recuperato tanti punti ale ora dopo tanto inseguire i nerazzurri si ...A partita finita Andrij Shevchenko , idolo rossonero e attuale allenatore del Genoa , è stato abbracciato affettuosamente da Nelson Dida , suo compagno di squadra nel leggendariodi Carlo ...Infortuni, stanchezza, ma anche scelte errate in fase di mercato: manca infatti un attaccante che possa fare il titolare con Ibrahimovic che ha 40 anni e con Giroud che è sempre infortunato. La dirige ...Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa venerdì a Milanello: l'appuntamento è alle ore 14:00 per introdurre la trasferta di Udine.